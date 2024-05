Musumeci a Catania: “Si riappropri della sua tradizione marinara”

Le parole del ministro della Protezione Civile

CATANIA – “Catania non può restare indietro e sono convinto che qui vi siano tutte le condizioni per che la città si possa riappropriare della sua tradizione marinara con un porto all’altezza del compito“. Lo ha detto rispondendo ai giornalisti a Catania il ministro della Protezione Civile e del Mare Nello Musumeci.

“Oggi l’economia del mare cresce soprattutto nelle regioni del Sud. Si tratta di 250mila imprese e di quasi un milione di addetti. E’ un valore del Pil nazionale di circa il 9 per cento. Le regioni del Mezzogiorno d’Italia possono con il mare giocare una carta vincente ed è questo il dato che emerge negli ultimi 3-4 anni”.

“Salvini è d’accordo con me”

Musumeci ha poi aggiunto: “Non ho bisogno di rispondere al ministro Salvini. Stiamo mettendo in sicurezza gli edifici. E’ la proposta che ho fatto sin dal primo momento. Non so cosa ha detto Salvini, ma se ha detto che bisogna mettere in sicurezza gli edifici, bene. E’ d’accordo con me!”.

Le infrastrutture idrauliche

“In Sicilia – ha sottolineato – bisogna necessariamente pulire i laghi, che sono insabbiati, e nei centri urbani vi è una rete di distribuzione che fa acqua da tutte le parti. Bisognerebbe investire sulle infrastrutture idrauliche. Non lo si fa. Si preferisce un investimento che possa consentire di tagliare il nastro affinché tutti possano vedere piuttosto che lavorare sottoterra e consentire che 10 litri di acqua che partono dalla fonte possano arrivare a destinazione nella stessa quantità”.