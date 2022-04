Musumeci accerchiato, dopo Miccichè arriva Sammartino

Il deputato catanese si affida ai social e ironizza sulla ricandidature del Presidente.

PALERMO – Il je accuse di Miccichè scoperchia il vaso di Pandora del centrodestra: la palla passa a Luca Sammartino. Il deputato leghista posta sui social uno spezzone del celebre video del presidente Musumeci che comizia nella sua Militello promettendo che farà un solo mandato e a seguire uno stralcio del discorso pronunciato qualche mese fa alla kermesse delle Ciminiere con tanto di annuncio di ricandidatura.

“Vi ricordate? Bene, come non detto: sono passati 5 anni, non è cambiato molto in Sicilia, ma qualcuno ha evidentemente cambiato idea… Il governatore non si smentisce mai”, commenta piccato il golden boy della politica siciliana. Insomma, l’insofferenza palesata nei mesi scorsi sottotraccia tra un voto in aula e l’altro è ormai manifesta. E il non detto è abbastanza palese: l’unico modo per chiudere la partita è non ricandidare Musumeci.

La quadra proposta da Sammartino anche nel corso delle varie interlocuzioni dei giorni scorsi: il punto di caduta è affrontare il dossier delle amministrative senza impiccarsi all’accordo sulle regionali. Una posizione che fa il paio con le parole pronunciate ieri da Miccichè. Il punto adesso è capire come sarà salutata l’uscita del deputato catanese in casa leghista soprattutto dal segretario regionale Nino Minardo che ieri aveva commentato a caldo le parole del presidente dell’Ars sul Live Sicilia definendole “ingenerose”. To be continued.