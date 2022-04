Musumeci: ‘Non mi candido…anzi sì’ VIDEO

Il video postato sui social da Luca Sammartino

"Vi ricordate? Bene, come non detto: sono passati 5 anni, non è cambiato molto in Sicilia, ma qualcuno ha evidentemente cambiato idea… Il governatore non si smentisce mai", commenta Luca Sammartino pubblicando il video di Musumeci che comizia nella sua Militello promettendo che farà un solo mandato e a seguire uno stralcio del discorso pronunciato qualche mese fa alla kermesse delle Ciminiere con tanto di annuncio di ricandidatura.