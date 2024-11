Musumeci: “Finanziato il nuovo Ismett 2”. Schifani: “Profondo apprezzamento”

Le parole del ministro e quelle del governatore siciliano

PALERMO – “Abbiamo appena approvato a Palazzo Chigi, nella seduta Cipess, il finanziamento di 348 milioni per realizzare in Sicilia la seconda struttura dell’Ismett, il nuovo polo di eccellenza per trapianti e terapie avanzate.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha annunciato il finanziamento dell’Ismett 2 di Carini: “Si realizza così uno dei più importanti obiettivi che avevo posto nel mio programma al governo della Regione”.

Finanziato il nuovo Ismett 2

“Esprimiamo profondo apprezzamento per la decisione del governo nazionale di finanziare con 348 milioni di euro la realizzazione dell’Ismett 2 a Carini. Questo nuovo Polo di eccellenza rappresenterà un passo importante verso il potenziamento del nostro sistema sanitario, ponendo la Sicilia all’avanguardia nel campo dei trapianti”.

Sono le parole del presidente della Regione Renato Schifani, che aggiunge: “La Regione ha già inteso contribuire in modo concreto a questo progetto, destinando 50 milioni di euro nell’Accordo di coesione firmato a maggio scorso, per l’acquisto di attrezzature elettromedicali. È uno stanziamento che riflette il nostro impegno a rafforzare il ruolo della nostra regione come punto di riferimento nel panorama dei trapianti”.

“L’investimento garantirà, in particolare, il potenziamento di attività specialistiche in questo settore nel quale la Sicilia si colloca – conclude – ai primi posti in Italia con quasi 300 trapianti effettuati quest’anno”.

Varchi e Razza: “Azione di grande responsabilità”

“Con un’azione di grande responsabilità, il governo Meloni torna a far vedere la luce al cluster Rimed-Ismett di Carini, un polo che in uno scenario di Mediterraneo allargato farà della Sicilia l’hub biotecnologico di un’area vastissima che va ben oltre i confini nazionali ed europei”.

Lo dichiarano in una nota la deputata nazionale Carolina Varchi, segretario di presidenza della Camera, e l’eurodeputato Ruggero Razza, coordinato Ecr in commissione Sant al Parlamento europeo, commentando l’approvazione da parte del Cipess per la realizzazione di Ismett 2 a Carini (Palermo).

“L’investimento di 350 milioni di euro del Fsc per la realizzazione di Ismett 2 sbloccato oggi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – sottolineano i due esponenti di FdI – , si aggiunge alla dichiarazione di interesse strategico dello scorso maggio con la previsione di 50 milioni di euro nella quota regionale di FSC e restituisce a Palermo, oltre che all’Isola intera, l’ambizione naturale all’eccellenza che avevamo immaginato fin dalle prime interlocuzioni con Upmc, confermata anche dalla scelta di affidare il progetto a Renzo Piano”.

“Da siciliani – concludono Varchi e Razza – riteniamo doveroso un ringraziamento sincero a Raffaele Fitto: in questo suo ultimo atto da Ministro per le politiche di Coesione, rende giustamente concreto un processo che genererà migliaia di occupati. Un grazie al ministro Nello Musumeci che, da presidente della Regione Siciliana prima e da ministro poi, ha seguito con tenacia ogni passo della vicenda evitando che si perdesse una preziosa opportunità”.