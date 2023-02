Musumeci: “Le Ong non siano taxi di carne umana”

L'intervista del ministro per la Protezione civile

ROMA – Le critiche al dl sulle Ong “sono infondate, non c’è alcuna penalizzazione, ognuno deve fare il suo mestiere. Abbiamo adottato delle norme in linea con la politica che il governo si è data e che non violano il diritto internazionale”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci.

“I taxi del mare…”

“Una cosa è il soccorso a chi rischia di annegare, un dato incontrovertibile e un dovere che non metteremo mai in discussione, altra cosa è fare un servizio di taxi di carne umana, finendo con l’alimentare il traffico di persone vittime delle organizzazioni criminali”, spiega.

Le elezioni regionali

Per quanto riguarda il voto alle Regionali “ha vinto la coalizione con il contributo che ciascuno ha saputo apportare – commenta – ed è anche una conferma della fiducia di cui gode la presidente del Consiglio, ad appena 100 giorni dall’insediamento, oltre che la dimostrazione di un centrodestra unito che suscita molto interesse”. Rispetto ai numeri sull’astensione “purtroppo in molte democrazie occidentali è un dato fisiologico, noi siamo abituati a ben altre percentuali. Potrei dire che l’Italia si sta allineando ad altri Paesi, ma ovviamente l’auspicio è che si possa invertire la tendenza”.

I primi mesi del governo Meloni

Per Musumeci la cosa migliore del governo in questi primi mesi è stata “la capacità di proiettare l’Italia in una dimensione mediterranea con grande credibilità, è stata bravissima Meloni a rilanciare il progetto di un Piano Mattei. L’Italia conta nel mondo se conta nel Mediterraneo”.