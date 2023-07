Napoli, colpi di pistola nella notte contro una farmacia

All'interno c'era un dipendente, fortunatamente rimasto illeso. Indagano i carabinieri

NAPOLI – Spari contro una farmacia, la scorsa notte, alla periferia di Napoli. Uno sconosciuto ha esploso colpi di arma da fuoco contro la serranda della farmacia Garzia, a San Giovanni a Teduccio, aperta 24 ore su 24.

All’interno c’era uno dei dipendenti che è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio e del Nucleo Operativo di Poggioreale.

Repertati 5 bossoli, esattamente quanti sono i fori sulla serranda. Indagini in corso per identificare chi ha sparato e per chiarire dinamica e matrice.