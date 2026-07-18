L'inchiesta è partita dopo un episodio di violenza avvenuto la notte di Capodanno

Le indagini avviate dalla Procura di Agrigento hanno portato alla luce un presunto giro di traffico di droga e detenzione illegale di armi tra Licata e il Ragusano. Sono dieci le persone iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta, nata dopo un episodio di violenza avvenuto la notte di Capodanno del 2026. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un giovane di 28 anni avrebbe tentato di sparare a un rivale in corso Vittorio Emanuele, a Licata. Tuttavia, il colpo non sarebbe partito perché la pistola si sarebbe inceppata per due volte.

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Narcotraffico in Sicilia, l’indagine

Partendo da quell’episodio, gli investigatori hanno sviluppato un’attività d’indagine che, tra febbraio e maggio 2026, avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema di spaccio con base a Licata e collegamenti con altri centri della provincia di Ragusa. L’attività investigativa avrebbe inoltre fatto emergere ipotesi di detenzione illegale di armi e tentate lesioni, delineando un contesto criminale ritenuto dedito al narcotraffico in Sicilia.

Dieci perquisizioni e droga sequestrata

L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di dieci decreti di perquisizione, nel corso dei quali sono stati sequestrati complessivamente oltre 1,6 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Il sequestro più rilevante è stato eseguito a Comiso, nel Ragusano, dove la polizia ha arrestato un uomo di 31 anni trovato in possesso di un chilo e 600 grammi di marijuana e 37 grammi di hashish. Le indagini della Procura di Agrigento proseguono per ricostruire i ruoli dei soggetti coinvolti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

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