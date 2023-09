Nasce a Palermo la prima Culla tecnologica per formare i Super Tecnici del Biomedicale e delle Biotecnologie industriali e ambientali

ITS Academy Nuove tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo

I primi 25 Super Tecnici del Biomedicale hanno conseguito la Specializzazione a dicembre e per molti di loro (oltre il 90%) il lavoro è cominciato subito in una delle aziende in cui si sono formati e del settore biomedicale. A novembre di quest’anno, altri 50 allievi Biomed e Biotech raggiungeranno lo stesso traguardo. Parliamo dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo, l’unico Istituto Tecnologico Superiore in Sicilia, degli 11 presenti, nell’Area delle Nuove tecnologie della vita, ambito biomedicale e delle biotecnologie industriali e ambientali.

Gli ITS Academy sono Scuole d’eccellenza ad alta specializzazione tecnica e tecnologica post diploma, rappresentano l’unica formazione terziaria professionalizzante non accademica nel nostro Paese.

L’ITS Academy Nuove tecnologie della vita di Palermo è una fondazione di partecipazione pubblico-privata, che vede tra i soci (e partner): l’Università degli Studi di Palermo, la Camera di Commercio Palermo-Enna, il Comune di Palermo, Sicindustria, l’I.I.S.S. A. Volta di Palermo, l’I.I.S.S. E. Majorana di Palermo, l’I.I.S.S. E. Ascione di Palermo, Enti di Ricerca e di Alta Formazione, Agenzie per il Lavoro e soprattutto importanti aziende del settore, come 3C Med, Servizi Italia S.p.a., Polygon S.p.a., Soramed S.r.l.; Althea S.p.a., Sikelia New Medical Imaging S.r.l., Hides S.r.l., Ultramed S.r.l., l’Istituto Giglio di Cefalù, l’ISMETT, la Fondazione Ri.Med, Laboratori C.A.D.A. S.r.l., GM S.r.l., Seab Instruments s.r.l., Libe Società Cooperativa, e altre ancora; e poi Confindustria Sicilia, che sull’Isola rappresenta 1500 imprese, Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici(con le sue 476 aziende associate), Coop Sicilia.

“Il nostro Paese negli ultimi 40 anni – dice Maria Pia Pensabene, Presidente dell’ITS Academy NTV A. Volta di Palermo – ha dimenticato il ruolo vitale che i tecnici hanno avuto per il sistema produttivo di questo Paese. Il risultato disastroso di questa politica è sotto gli occhi di tutti e la continua emorragia dei nostri giovani ne è la più grave e dolorosa conseguenza. Gli ITS Academy possono concretamente rappresentare l’antidoto a tale disastro e al contempo la risposta al grido d’aiuto che arriva dalle imprese, da Nord a Sud. Dobbiamo ricominciare a formare “menti d’opera”, perché da questo passerà il recupero della competitività del nostro Paese. E in una Regione che vanta il triste primato dei Neet (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione) questa scelta può fare la differenza sotto il profilo sociale oltre che economico”.

Presidente, perché un giovane dovrebbe scegliere l’ITS Academy Nuove tecnologie della vita di Palermo?

Un giovane o una giovane. Sull’implementazione delle competenze STEM in chiave di genere il nostro ITS sta investendo tantissimo. Perché scegliere il nostro ITS Academy? Le ragioni sono molteplici. Intanto, perché le nuove tecnologie della vita rappresentano un’area vitale e strategica per lo sviluppo del nostro territorio (basti pensare al polo di eccellenza Ismett – Fondazione RIMED che a breve nascerà a Carini) ed è in grado di contenere, attraverso le sue innumerevoli curvature e declinazioni, le professioni più innovative fortemente richieste dalle aziende del settore. La nostra Academy ha accettato questa sfida formando in 24 mesi figure professionali ad alta specializzazione tecnica e tecnologica in ambito biomedicale e delle biotecnologie, con un livello di inserimento lavorativo che supera il 90%.

E ciò accade per una ragione molto semplice: ascoltiamo il mondo produttivo di riferimento. I percorsi sono coprogettati sin dall’inizio con le aziende del settore; qui il paradigma tradizionale si capovolge: progettiamo e realizziamo solo i percorsi (nel numero e nei contenuti) che le aziende richiedono. Sono loro a dirci quali competenze tecnico-professionali devono avere i nostri tecnici superiori; la metà del percorso (900 ore) si svolge in azienda e la restante parte tra aula e soprattutto nei laboratori. Nei nostri corsi, il 70% dei docenti arriva dal mondo del lavoro. A conclusione del percorso, l’azienda si ritrova una risorsa altamente specializzata. Quindi, la risposta alla domanda iniziale in sintesi è: perché il nostro ITS è una passerella di qualità e in sicurezza per il mondo del lavoro.

Quale futuro per l’ITS Academy Nuove tecnologie della vita “A. Volta” di Palermo?

Il futuro è la dimensione temporale dentro la quale lavoriamo costantemente. Grazie alle importanti risorse arrivate col PNRR e destinate al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy, da qui a un anno, nascerà nel cuore di Palermo la prima Culla tecnologica Biomed e Biotech 4.0 in cui le allieve e gli allievi dell’ITS potranno misurarsi con le tecnologie più avanzate e in laboratori che riprodurranno gli stessi ambienti in cui lavoreranno: una vera e propria sala operatoria, un laboratorio di terapia intensiva, diagnostica per immagini ed endoscopia digestiva, sterilizzazione, per la parte biomedicale; un laboratorio di tecniche e analisi microbiologiche, laboratorio di analisi strumentali, laboratorio di microscopia per la parte biotech; Lab E&E project work 4.0, Lab E&E controlli 4.0, Lab E&E 4.0 making elettronico, Lab E&E 4.0 Sensori e dati per l’area di Elettronica ed Elettrotecnica avanzata 4.0; Lab Informatica 4.0 per l’uso di software applicativi, Lab Grafica Vettoriale e Modellazione e Stampa 3D, Lab di realtà aumentata e realtà virtuale, per l’Area telemedicina, Prototipazione e Stampa 3D.

Il potenziamento dei laboratori 4.0 è strategico nella formazione dei Super Tecnici.

I nostri percorsi di specializzazione sono solo in presenza, hanno una durata di due anni, un anno nei laboratori e un anno in stage direttamente in azienda.

Entro il 30 ottobre saranno avviati i corsi del biennio 2023-2025. Fino al 30 settembre è infatti possibile presentare la candidatura ai corsi di alta specializzazione BioTech e BioMed attraverso la piattaforma della Fondazione www.itsvoltapalermo.it o chiamando lo 091 336866.