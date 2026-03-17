Il capogruppo sarà Domenico Bonanno

PALERMO – Nasce un nuovo gruppo al consiglio comunale di Palermo, nell’alveo della maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Roberto Lagalla: si chiamerà “Generazione Palermo” ed è composto da Domenico Bonanno e Viviana Raja, ex consiglieri della Dc passati al gruppo Misto lo scorso gennaio. Sembra così tramontare l’ipotesi di un passaggio dei due consiglieri in Fratelli d’Italia.

“Generazione Palermo – dicono Bonanno e Raja – nasce da un percorso avviato nel 2022 con la nostra elezione e con quella dei consiglieri del nostro gruppo nelle circoscrizioni. Abbiamo dimostrato lealtà e spirito di servizio all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Roberto Lagalla, per questo riteniamo che lo spazio politico costruito debba essere riconosciuto e valorizzato. Generazione Palermo opera con chiarezza nel solco dei valori del centrodestra e all’interno della maggioranza che governa la città”. A svolgere il ruolo di capogruppo sarà Bonanno.