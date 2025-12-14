Catania, nasconde pistola a salve modificata: arrestato un minorenne

Deteneva anche 17 proiettili

CATANIA – Arrestato per “detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni”. È l’accusa contestata ad un minorenne di Catania. I carabinieri sono intervenuti a San Cristoforo, in abiti borghesi, a casa del ragazzo.

Avuto accesso all’appartamento, gli investigatori hanno trovato in casa il minore ed uno dei genitori.

Spiegate le ragioni della loro presenza, alla richiesta di consegnare eventuali armi detenute in casa, il giovane ha spontaneamente prelevato, dall’incavo di un divano, una pistola a salve 9mm. Modificata e resa funzionale mediante la sostituzione della canna.

L’arma e stata trovata con un serbatoio contenente 5 proiettili calibro 32. In un sacchetto vi erano altri 12 proiettili, dello stesso calibro, che sono stati sequestrati unitamente alla pistola. Il minore è stato arrestato ed è stato disposto il collocamento presso un Istituto Penale Minorile.