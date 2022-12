Natale a Palermo, Cannella annuncia: “Domani l’accensione dell’albero”

La prossima settimana la presentazione del calendario degli spettacolo che si svolgeranno durante gli ultimi giorni del 2022

PALERMO – Si avvicinano a grandi passi i giorni delle festività natalizie e anche la città di Palermo si sta vestendo a festa con diverse iniziative. Tra queste il villaggio di Natale organizzato dalla CNA, che aprirà i battenti venerdì 9 e sarà posizionato lungo via Amari; a questo si aggiunge il mercatino di Natale in via Magliocco curato da Confcommercio. Non poteva certamente mancare l’albero di Natale che “sarà posizionato come sempre in piazza Politeama e sarà illuminato da domani (7 dicembre, ndr)” come annuncia l’assessore Giampiero Cannella, che ha la delega allo spettacolo ed eventi culturali. Ci sarà anche spazio per degli eventi che saranno annunciati a breve.

Oltre l’albero, come sempre accade, saranno posizionate le luminarie: “Le posizioneremo lungo le vie principali della città come via Libertà e via Ruggero Settimo; in questa però siamo andati un po’ a rilento perché era presente il villaggio Coldiretti e gli operai non hanno potuto lavorare. Per quanto riguarda Il Cassaro – spiega l’assessore Cannella – abbiamo dovuto coordinarci con la troupe che sta realizzando ‘I leoni di Sicilia’, infatti hanno bisogno di alcune parti di corso Vittorio Emanuele sgombro per completare le riprese. Stiamo sicuramente lavorando dovendo fare i conti con le limitazioni. Comunque tra il 10 e il 12 dicembre le luminarie saranno posizionate in tutto il centro città“.

Non finisce qui. L’amministrazione sta lavorando anche ad alcuni eventi che accompagneranno la città per tutte le festività “saranno presentati la prossima settimana in conferenza stampa. Stiamo limando alcune dettagli, ma niente che ci impedisca di festeggiare al meglio. Questo Natale – conclude l’assessore Cannella -, come abbiamo già annunciato, sarà dedicato a Santa Rosalia, la patrona di Palermo, e sarà sicuramente una cosa particolare“.