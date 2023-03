Natura, agricoltura e vino: al via gli itinerari dell’Alto Belice

Il progetto ideato e voluto dalla Pro Loco di Camporeale

Percorsi ed eventi che si svolgeranno tutto l’anno e quasi tutte le domeniche, legati al mondo del vino e dell’agricoltura uniti alle bellezze naturalistiche del territorio delle Valli dell’Alto Belìce e dello Jato. É questa l’idea di fondo (e da tempo messa in piedi) di “Natura e… Itinerari dell’Alto Belice”, progetto ideato e voluto dalla Pro Loco di Camporeale e realizzato in collaborazione con il comune di Camporeale per promuovere e valorizzare le bellezze del territorio delle Valli dell’Alto Belìce e dello Jato. Un progetto di turismo integrato che attraverso giornate dedicate ogni volta a un tema (natura, vino e agricoltura) consentirà a tutti di godere delle meraviglie del territorio attraverso escursioni, degustazioni, passeggiate in bici e trekking.

Novità di quest’anno è il programma fitto di eventi che avranno luogo quasi ogni domenica come spiega Benedetto Alessandro, presidente della Pro Loco Camporeale e ideatore del progetto: “Si tratta di percorsi pensati attentamente per permettere di godere appieno delle bellezze che questo territorio, ancora poco conosciuto, offre sia dal punto di vista naturalistico che enogastronomico. Un’iniziativa consolidata nel tempo che si lega a varie attività con l’obiettivo di promuovere la zona facendo vivere al turista un’esperienza nuova, scoprendo le bellezze di questa area attraverso trekking, escursioni in bicicletta, degustazioni e tante altre attività: vere e proprie ‘incursioni’ nella natura per immergersi nella cultura di questa terra e che da quest’anno porta il turista a vivere e scoprire il territorio tutto l’anno, andando oltre la stagionalità. Per questo 2023 abbiamo messo in piedi, infatti, una programmazione estremamente fitta di eventi che avranno luogo praticamente ogni domenica, a sottolineare che questo è un territorio che si può fruire e vivere tutto l’anno”.

Si inizia domenica 19 marzo con “In bici con papà” un giro in mountain bike in occasione della festa del papà, seguiranno degustazioni tematiche e una giornata per scoprire la filiera del grano duro con un experience sulla pasta, per citare alcuni eventi previsti per il mese di marzo. Il calendario completo – che potrà essere soggetto a variazioni – sarà consultabile sul sito www.naturaebelice.it costantemente aggiornato.

Per prendere parte agli eventi è necessaria la prenotazione contattando gli uffici della Pro Loco Camporeale presso l’Enoteca del Baglio al numero 370 1134255 o all’indirizzo e-mail prolococamporeale@gmail.com.

Tutti gli eventi in calendario, aggiornati, oltre che sul sito saranno pubblicati sulle pagine social della Pro Loco Camporeale, Facebook e Instagram @naturaebelice.