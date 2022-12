Navi russe nel Mediterraneo, la Marina: “Le controlliamo da vicino”

De Carolis: "Ci muoviamo in siergia con gli alleati"

Il comandante in capo della Squadra Navale della Marina, ammiraglio De Carolis, conferma la presenza di navi russe nel Mediterraneo. ‘A noi il compito di controllare da vicino queste navi’, aggiunge.

“Quello che tengo a evidenziare – ha aggiunto De Carolis – è che come Marina italiana ci muoviamo in un contesto pienamente sinergico con le altre Marine alleate che operano nel Mediterraneo e con tutte le altre operazioni”. “Quelle – ha precisato – dell’Unione Europea come l’operazione Irini, e della Nato come la ‘Sea Guardian’, e quella ancora più importante che vede permanentemente presente nel Mediterraneo la portaerei americana Bush, a bordo della quale sono stato il 15 dicembre. La nostra nave Doria era in quel momento incaricata di curarne la protezione aerea. Questo ci fa molto piacere”.

Per il portavoce del Cremlino Peskov, intanto, ‘nessun piano di pace sull’Ucraina è possibile se non tiene conto delle quattro nuove regioni che si sono unite alla Russia.

Sul terreno, la guerra continua. Civili in fuga da Kherson: ‘Bombe di continuo, è spaventoso’. Cancellato alla Fenice di Venezia un concerto della pianista di origine ucraina Valentina Lisitsa, che ha espresso posizioni filo Putin e ha suonato per i soldati russi nella città di Mariupol occupata.