Nebrodi Ospitalità Diffusa: l’autentica esperienza siciliana

3' DI LETTURA

Scopri un territorio unico grazie a un progetto straordinario al via già dal prossimo autunno – e che sarà riproposto anche per il 2024. Un progetto di “Ospitalità Diffusa” che coinvolge 10 Comuni dei Nebrodi. Capri Leone, San Marco d’Alunzio, Mirto, Longi, Frazzanò, Galati Mamertino, Floresta, Ficarra, Ucria e San Salvatore di Fitalia si uniranno per offrirti un’esperienza unica e indimenticabile.

I Nebrodi, con la loro natura incontaminata, le maestose montagne e i paesaggi mozzafiato, rappresentano uno scrigno di tesori da scoprire. Il progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa” mira a valorizzare questo territorio, creando un sistema integrato di offerta turistica che beneficerà sia i visitatori che le comunità locali. Oltre alle splendide strutture ricettive, gli operatori turistici si uniranno per offrirti una vasta gamma di attività ed eventi unici nel loro genere.

Preparati a vivere emozionanti avventure all’aria aperta con l’evento di cicloturismo, che ti permetterà di esplorare sui pedali i sentieri panoramici e gli antichi borghi nel cuore dei Nebrodi. Se preferisci la scoperta a piedi, l’evento di trekking ti guiderà attraverso sentieri nascosti e panorami spettacolari. Ti immergerai completamente nella bellezza naturale di questa terra. Se invece sei appassionato di tutto quello che ruota intono al mondo equestre, l’evento a tema che stiamo organizzando ti darà l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Ma i Nebrodi non sono solo avventure all’aria aperta. Il progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa” si propone di far rivivere le tradizioni locali e le esperienze autentiche. Saranno organizzati eventi esperienziali per conoscere la cultura e l’identità dei Nebrodi, con laboratori artigianali, incontri con produttori locali e tanto altro ancora. Le Botteghe saranno aperte per accoglierti e mostrarti la maestria artigianale locale, consentendoti di portare a casa pezzi unici di questa meravigliosa terra. Sono già partiti i nostri workshop sul territorio, per costruire una solida rete di collaborazione tra gli operatori turistici e le comunità locali.

Il progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa” si concentra anche sulla valorizzazione delle strutture ricettive, alcune delle quali inserite nel progetto di Albergo Diffuso. Questo innovativo approccio consentirà di trasformare i borghi dei Nebrodi in autentici gioielli dell’ospitalità, offrendoti la possibilità di soggiornare in case tradizionali restaurate e respirando la quotidianità delle comunità locali. Un approccio che già negli anni scorsi ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti quali il premio alla Fitur di Madrid 2015, nella sezione “migliore esperienza di turismo culturale internazionale”.

Per rendere più smart, accessibile e interattivo il tuo viaggio sui Nebrodi, a breve sarà on line anche una piattaforma web. Diviso in tre sezioni, il sito ti offrirà tutto ciò di cui hai bisogno per pianificare al meglio la tua visita. Nella prima sezione troverai comunicati, news e tutti gli eventi aggiornati, per non perdere neanche una delle incredibili opportunità offerte dal programma. La seconda sezione sarà dedicata alle strutture ricettive, agli itinerari consigliati e all’enogastronomia locale, invitandoti a scoprire i sapori autentici della cucina nebroidea. Infine, la terza sezione sarà dedicata al marketing territoriale, promuovendo le meraviglie dei Nebrodi e invitando i turisti a esplorare questa terra ricca di fascino, storia, cultura e bellezza naturale.

Siamo attivi anche sui principali social network. Le nostre pagine Facebook e Instagram sono disponibili per interagire direttamente con noi.

Siamo pronti ad accoglierti in un viaggio indimenticabile tra natura incontaminata, tradizioni millenarie ed esperienze autentiche. Scopri le strutture dell’Albergo Diffuso, vivi un’esperienza di ospitalità autentica e gusta i sapori unici della nostra cucina. I Nebrodi ti aspettano! Prendi parte a questa avventura unica e lasciati incantare da uno dei tesori più nascosti della Sicilia.

Apriremo le porte delle maestrie artigianali del territorio. Sia che tu sia un amante dell’avventura all’aria aperta, un appassionato di cultura e tradizioni o un gourmet in cerca di esperienze culinarie autentiche, i Nebrodi offrono tutto ciò che desideri. Che aspetti! Sei pronto a vivere un’autentica esperienza di ospitalità diffusa, a immergerti nella natura rigogliosa e a lasciare un pezzo del tuo cuore in questa meravigliosa terra?

Non perdere l’opportunità di scoprire i Nebrodi attraverso il progetto di “Ospitalità Diffusa”. L’autunno si avvicina e il tesoro dei Nebrodi ti attende, pronto a regalarti emozioni uniche e ricordi indelebili. Vieni a vivere i Nebrodi. Ti aspettiamo con le nostre porte aperte e il calore della nostra ospitalità. Vivi l’avventura dei Nebrodi. Vivi l’ospitalità diffusa.