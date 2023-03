Nella notte a fuoco sedici auto di Poste Italiane

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

1' DI LETTURA

Sedici auto di Poste Italiane sono state date alle fiamme nel cuore della notte a Colle Aniene a Roma. L’incendio, probabilmente di natura dolosa, è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3 e mezzo in viale Palmiro Togliatti, dove le auto si trovavano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, nel rogo non sono rimaste coinvolte persone.

Le cause dell’incendio sono ancora ignote.

Il 15 aprile 2017 si era verificato un incendio analogo, sempre nel parcheggio in via Palmiro Togliatti 1505. Ad andare erano stati 15 veicoli delle Poste Italiane. Gli autori dell’incendio non erano mai stati identificati. A quasi sei anni di distanza, ieri si è ripresentata la stessa scena.