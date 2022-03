Musumeci: ‘Prima l’Italia? L’idea di Salvini come Frankestein’

L'intervento al Forum The European House: 'Punto interrogativo sul dopo'

“La Sicilia è stata molte volte laboratorio di formule politiche, ricordo che anche Frankenstein è uscito da un laboratorio. E il governo Crocetta non mi pare sia stato un esito assai felice di laboratorio”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti, a margine del Forum Ambrosetti, alla domanda sul progetto di Salvini ‘Prima l’Italia’ e alla considerazione fatta ieri da Ignazio La Russa (FdI) che riferendosi all’iniziativa della leader della Lega ha detto: “La Sicilia non è una cavia da laboratorio”.

Numerosi i temi commentati dal presidente della Regione. Molti economici e a margine anche quelli più squisitamente politici. Come ad esempio l’appoggio di Fratelli d’Italia alla sua candidatura “Lo trova strano?”. Ha risposto a un cronista Musumeci a proposito delle dichiarazioni di ieri di Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida che hanno ribadito il sostegno di Fratelli d’Italia a un mandato bis del governatore. E alla domanda se oggi incontrerà la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, che sta riunendo la classe dirigente del partito, Musumeci ha risposto: “Io mi occupo di governare”.

E poi. “L’azzeramento delle commissioni parlamentari all’Ars – ha detto – non mi preoccupa, è un problema di opportunità politica. Noi abbiamo chiesto il rinnovo delle commissioni a metà legislatura come si è sempre fatto per prassi consolidata. Che si faccia a tre mesi dall’estate e a sei mesi dalla scadenza elettorale davvero non vedo l’utilità. Qualcuno in malafede parla di rappresaglie interne, mai io non mi occupo di guerriglia”.

Capitolo Finanziaria, “Aspettiamo risposte da Roma”

Ci vorranno ancora alcuni giorni prima che il governo Musumeci approvi in giunta la manovra di bilancio per poi trasmetterla al Parlamento siciliano. Ad dirlo ai cronisti il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che spiega: “La finanziaria non può e non deve arrivare all’Ars, altrimenti arriverebbe un pezzo carta straccia: per arrivare la finanziaria deve essere una cosa seria e per esserlo bisogna capire entrate e uscite, è chiaro che molto dipende da quello che deciderà il governo nazionale”.

“Il confronto è in corso – ha affermato – mancano parametri fondamentali da parte di Roma, senza i quali non possiamo completare lo strumento contabile. La scadenza è prossima sono convinto che Roma si renderà conto di questo e ci consentirà di potere chiudere bilancio e legge di stabilità”. Musumeci ha poi aggiunto: “Se dipendesse da me farei una legge di stabilità di pochi articoli, anche perché nessuno si fa più illusioni dopo il mese di maggio-giugno per una serie di ragioni si ridurrà il tasso di attività delle commissioni parlamentari e del Parlamento. Io mi auguro che governo e Parlamento lavorino con la stessa intensità fino all’ultimo giorno per definire quesi 4-5 disegni di legge di cui ho parlato all’Ars”.

Rispetto al rischio di una “finanziaria elettorale” paventato dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, Musumeci ha risposto: “Parlo di una finanziaria snella, agile, di pochi articoli e certamente per quanto riguarda il governo ogni dubbio è fugato. E’ chiaro che poi sarà il Parlamento a potere intervenire, quindi ampliando, modificando, integrando, sostituendo e quindi l’attività del Parlamento non si mette assolutamente in discussione”.

Economia e Sicilia

“Credo che nella fase congiunturale la Sicilia abbia sofferto meno di molte altre regioni italiane. Ma non è dovuto al fatto che l’economia siciliana si basi soprattutto sulla pubblica amministrazione, perché anche nei settori produttivi, il Covid ha rappresentato un rallentamento ma non il colpo alla nuca del sistema economico facendo il punto sugli interventi fatti dal suo governo in materia energetico, di utilizzo delle risorse idriche, sul turismo.

“Politica per il Sud assente”

“E’ mancata in Italia e in Europa negli ultimi 60 anni una seria politica per il Mezzogiorno. Anzi, Io credo che manchi da almeno un secolo. Non mi appassiona il dibattito sul nuovo meridionalismo, ma posso dire che sono state ricette tutte sbagliate quelle finora tutte tentate”. “L’Europa non ha idea di che cosa vuole fare di questo grande lago sul quale si affacciano tre continenti – ha aggiunto Musumeci – Abbiamo carenze strutturali perché paghiamo 60 anni di perificità rispetto al continente. Prospettare una crescita della Sicilia guardando al continente europeo è una follia. La Sicilia è già capitale e cuore pulsante ma lo è nel bacino del Mediterraneo. E’ qui il futuro della Sicilia”. E poi il governatore ha aggiunto: “Io sono come la mozzarella ‘scado tra qualche mese’, con un grosso punto interrogativo sul dopo”.

“Sicilia non deve essere strategica solo per le basi militari”

“Da parte di tutti gli organismi europei i propositi sono rimasti solo sulla carta e ancora oggi la Sicilia rimane strategica per l’Italia e per l’Europa soltanto dal punto di vista della difesa. Due delle più grandi basi militari dell’Europa e del Patto Atlantico, che nessuno naturalmente osa contestare, sono qui. Ma la Sicilia non può essere strategica solo per le basi militari”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante la presentazione dal rapporto 2022 Act Tank Sicilia organizzato dal Forum Ambosetti, a Palermo.

“La Sicilia è stata spesso laboratorio di formule politiche”

