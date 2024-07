Nessuna diffamazione all’avvocato Lipera: solo “espressioni infelici”

Il gip ha archiviato il procedimento

CATANIA – Ha bollato come “farneticanti elucubrazioni” le ragioni dell’avvocato Giuseppe Lipera. Ma facendolo, avrebbe espresso “un aggettivo e un sostantivo che, seppure aspri e pungenti”, non assumono “un significato offensivo della dignità umana e professionale del penalista catanese”.

Lo ha scritto il Gip nell’ordinanza con cui ha disposto l’archiviazione della querela per diffamazione presentata dall’avvocato Lipera nei confronti del collega Angelo Francesco Nicotra. Avvocato dello Stato, era controparte di Lipera in una controversa di diritto internazionale.

Il caso

L’avvocato Lipera difende i diritti di una ventenne catanese, Sarah, rapita da piccola e trascinata in Tunisia da suo papà, rientrata in Italia non appena maggiorenne dopo essere fuggita dal Maghreb. È venuta pagando degli scafisti. E adesso, nonostante sia vittima di un sequestro, la Questura ne ha deciso l’espulsione.

Nicotra è l’avvocato dello Stato. È controparte di Lipera. E, come detto, ha espresso delle espressioni “aspre e pungenti” contro le tesi della difesa di Sarah. Il gip Maria Ivana Cardillo ha respinto l’opposizione all’archiviazione decisa dalla Procura, presentata dal legale di Lipera. Nicotra è difeso dall’avvocato Martino Modica.

Le motivazioni

Quelle parole, per il gip, non integrano “un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione” dell’avvocato Lipera. Per il gip, quelle espressioni vanno valutate nel contesto in cui sono state pronunciate e riguardano il fatto che per l’avvocato dello Stato il “ragionamento relativo alla cittadinanza della ragazza extracomunitaria” sarebbe stato “dettato più da ragioni politiche che giuridiche”.

Sarebbe la replica a un “argomento difensivo”. Per il gip si è trattato di una “espressione infelice”, che però non integra “un gratuito attacco denigratorio e infamante in generale della persona dell’avvocato Lipera”. Questo anche tenuto conto “dell’evoluzione del costumi sociali nel presente contesto storico caratterizzato dalla tolleranza di un inasprimento della dialettica processuale”.

Evoluzione alla quale si richiamerebbe anche una pronuncia della Suprema Corte. Per queste ragioni il gip ha archiviato la querela per diffamazione presentata dall’avvocato Lipera e dai suoi legali nei confronti dell’avvocato Nicotra.