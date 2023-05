Netflix cambia le tariffe: “Fuori dal nucleo domestico si paga di più”

Ecco come funzioneranno i nuovi abbonamenti in Italia

2' DI LETTURA

Netflix cambia le tariffe. La piattaforma di streaming ha annunciato come funzioneranno i nuovi abbonamenti in Italia. Ecco cosa cambierà.

Dopo un anno di continui annunci e smentite, Il servizio, con una email, avvisa gli utenti che in giornata cambieranno gli abbonamenti. Se fino ad oggi si poteva contare su una serie di offerte in grado di fornire servizi diversi, soprattutto per più profili all’interno di un account, ora Netflix introduce il nucleo domestico.

Netflix cambia le tariffe: Il testo dell’email

“L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi. Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix”.

Come funziona il nucleo domestico

Il nucleo domestico riguarda tutti i componenti di una “famiglia”, cioè persone che vivono nella stessa casa e accedono dallo stesso account Netflix con la stessa rete Wi-Fi. Tutti gli utenti fuori da questo ristretto raggruppamento hanno due opzioni: fare un nuovo abbonamento oppure sfruttare l’opzione “aggiungi utente” che permette di usufruire dello stesso abbonamento di prima pagando un sovrapprezzo di 4,99 euro al mese. Netflix cambia le tariffe anche a seconda del tipo di abbonamento scelto, quindi, non ci sarà più la possibilità di utilizzare più profili all’interno dello stesso account, ma bisognerà pagare per permettere ad un altro utente la possibilità di visualizzare film e serie tv preferite.