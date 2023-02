Etna, strade innevate e ghiacciate chiuse al transito

L'ordinanza della Città Metropolitana: quali sono le strade in cui è impedito il traffico

CATANIA – La neve sull’Etna ha interessato diverse strade e vie di comunicazione, che in diversi casi sono ghiacciate: fino alla cessazione dello stato di emergenza rimarranno chiuse al transito veicolare alcune strade in quota.

Neve Etna: le strade chiuse al transito

A causa della neve sull’Etna chiuderanno le seguenti strade provinciali: la 92 nel tratto da Monte San Leo (intersezione strada provinciale 120) fino a Zafferana Etnea; la 120 tratto dall’intersezione con la 160 all’intersezione con la trazzera San Leo-Milia-Contea; l’intera trazzera San Leo-Milia-Contea dalla provinciale 120 al confine con Biancavilla; Quota mille o Etna Settentrionale, dall’innesto con la SR Mareneve alla SS 284, a circa 3 chilometri da Randazzo (comprese le due diramazioni per Rovittello e Passopisciaro); Strada di Bonifica Passo Cannelli-Salto del Cane dall’intersezione con la Via Monte Po’ all’intersezione con la provinciale 92.

Neve Etna: l’ordinanza

L’ordinanza è stata emessa della Città metropolitana di Catania per tutelare la pubblica incolumità e per evitare che eventuali veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo impossibile espletare i servizi di sgombero neve. La segnaletica necessaria sarà predisposta dalla Pubbliservizi S.p.A. che si farà carico dell’opportuna vigilanza.