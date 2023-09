Individuati anche 8 lavoratori in "nero"

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – Niente scontrino, scattano le multe. I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno sanzionato, a San Vito Lo Capo, 24 commercianti per non avere emesso lo scontrino ai propri clienti e 4 per mancanza della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti alcolici.

Lo scontrino e gli altri accertamenti

Nel corso dei controlli, sono stati individuati 8 lavoratori in “nero” per cui sono scattate le sanzioni amministrative nei confronti delle imprese coinvolte, procedendo alla segnalazione all’Inps e all’ispettorato del lavoro.