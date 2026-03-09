Niscemi, gli attivisti ‘No Muos’: “Frana al confine dell’area”

"I movimenti del terreno a poca distanza dalle parabole"

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Una frana è avvenuta al limite dell’area che ospita il il Muos (Mobile user objective system) il sistema di comunicazioni satellitari militari statunitensi in contrada Ulmo a Niscemi (Caltanissetta).

Gli attivisti No Muos: “Si notano i movimenti franosi”

“Si notano i movimenti franosi proprio a pochissima distanza dalle parabole del Muos”, dicono gli attivisti del movimento No Muos, che da anni contestano la presenza della base Usa, nel cuore dell’area della Sughereta, in territorio niscemese.

“Sia chiaro – scrivono i No Muos – sarebbe una bella notizia. Se non fosse che il cambiamento minimo della traiettoria di quelle parabole diventerebbe un grave problema per l’incolumità umana e non umana. Adesso cosa si farà: si penserà alla sicurezza delle persone, o si darà precedenza alla guerra?”.

Allo stato non ci sono riscontri su collegamenti con il fronte di frana che ha colpito l’area del centro cittadino. Si tratta di zone distanti l’una dall’altra. Non sono da escludere prossimi approfondimenti da parte della procura di Gela, che sta già coordinando l’inchiesta principale sulla frana.

“Non spetta a noi trarre conclusioni tecniche – dicono inoltre gli attivisti – ma riteniamo che quanto sta accadendo meriti attenzione e verifiche serie da parte delle autorità competenti”.

Il movimento No Muos ha reso pubblico una foto ed un video e si nota una parte di terreno, sottostante la base, che ha ceduto. In questi giorni, intorno al Muos le attenzioni internazionali sono ancora più elevate, dato che è uno dei punti per le telecomunicazioni militari Usa, anche rispetto al conflitto in atto nel Golfo. Secondo gli attivisti, il cedimento del terreno sta diventando ancora più evidente. L’area nella quale è presente lo smottamento è quella del cancello 3 della base.