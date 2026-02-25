Niscemi, esenzione dei ticket sanitari per i residenti nella zona rossa

Per usufruire dell'esenzione occorrerà un'apposita certificazione rilasciata dal Comune

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Esenzione totale per un anno dei ticket sanitari a favore dei residenti nella zona rossa di Niscemi. Lo ha disposto la Regione Siciliana, con un decreto firmato oggi dall’assessore alla Salute Daniela Faraoni, sollecitata anche dal presidente Renato Schifani. Il provvedimento riguarda tutti i cittadini niscemesi residenti nell’area interdetta e ha validità sino al 28 febbraio 2027.

Per usufruire dell’esenzione occorrerà un’apposita certificazione rilasciata dal Comune. Il medico che effettuerà una prescrizione a favore di un soggetto avente diritto dovrà riportare il codice E99 nell’apposita casella della ricetta. La spesa sarà coperta con le risorse del fondo sanitario regionale.

Schifani: “Operiamo senza sosta”

“Continuiamo ad operare senza sosta per essere al fianco della popolazione – sottolinea il presidente Schifani – e questo ulteriore intervento che consente ai residenti di non pagare il ticket può contribuire ad alleviare il disagio patito a causa della frana, che ha costretto centinaia di persone ad abbandonare la propria abitazione. Il governo regionale c’è e non lascerà indietro nessuno”.

Faraoni: “Gesto di attenzione”

“Come accaduto in passato per altre situazioni calamitose – aggiunge l’assessore Faraoni – abbiamo adottato un provvedimento che consente agli sfortunati cittadini che hanno perso la casa di fruire di un gesto di attenzione delle istituzioni e di tutela. Comprendiamo il momento di difficoltà e facciamo il possibile per facilitare l’accesso alle prestazioni del servizio sanitario”.