Niscemi, officina totalmente abusiva: sequestri e denuncia

In azione la polizia

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Un’officina di autoriparazione completamente abusiva è stata scoperta dalla polizia a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. L’ispezione, effettuata dagli agenti del commissariato con i colleghi della polstrada e la polizia locale, ha portato alla luce numerose violazioni.

Cosa hanno trovato gli agenti nell’officina abusiva

All’interno dell’area sono stati trovati 31 tra moto e ciclomotori in manutenzione, circa 300 litri di oli esausti e vari veicoli e parti meccaniche abbandonati. Gli agenti hanno accertato che l’attività veniva svolta senza alcuna comunicazione alla Camera di commercio e allo Sportello unico delle attività produttive del Comune.

I provvedimenti

L’intera officina e le attrezzature sono state sequestrate. Il titolare è stato denunciato alla procura di Gela per gestione non autorizzata dell’attività, detenzione e raccolta illecita di oli esausti e abbandono di rifiuti.

