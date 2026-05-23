Niscemi, Schifani: “Grazie al governo nazionale per l’attenzione costante”

Le parole del presidente della Regione

PALERMO – “Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governo nazionale per la costante attenzione dimostrata verso la Sicilia e, in particolare, verso la comunità di Niscemi, duramente colpita dalla frana”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando il provvedimento approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri su Niscemi.

Niscemi, Schifani: “Grazie al governo nazionale”

“Le ulteriori risorse annunciate – aggiunge Schifani – rappresentano un segnale concreto di vicinanza alle famiglie coinvolte e un passo importante per garantire sicurezza al territorio, sostegno ai cittadini e una rapida ripresa. La collaborazione istituzionale tra governo nazionale e Regione continuerà a essere massima per assicurare interventi efficaci e tempestivi”.

Niscemi, il provvedimento del governo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato “in ordine ai programmi predisposti dal Capo del Dipartimento della protezione civile in qualità di Commissario straordinario per l’area di Niscemi”. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, spiegando che “i programmi riguardano gli interventi di demolizione e di concessione dei contributi e gli interventi di prevenzione strutturale e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, adottati in risposta agli eventi franosi che hanno interessato il territorio comunale”.

“Il programma di demolizione – viene precisato – definisce le modalità di messa in sicurezza della fascia di abitato a maggiore rischio attraverso la demolizione e delocalizzazione degli immobili che ricadono nella zona rossa, un sistema di indennizzi parametrato e l’acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale. La perimetrazione della zona rossa è soggetta ad aggiornamento costante sulla base di indagini e monitoraggi tecnici”.



“Il programma di prevenzione strutturale – si legge ancora nella nota – prevede una strategia articolata in due fasi: la prima è volta alla stabilizzazione del sistema franoso, al monitoraggio continuo, alla riorganizzazione della rete idrica e fognaria e alla realizzazione di sistemi di drenaggio; la seconda riguarda il consolidamento strutturale e la riprofilatura morfologica definitiva dei versanti”.

Come spiega Palazzo Chigi, “sui programmi è stata acquisita l’intesa della Regione Siciliana. I programmi saranno approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e attuati attraverso provvedimenti del Commissario straordinario”.