 Tentato omicidio dello zio a Niscemi: in carcere un 32enne
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Niscemi, tentato omicidio dello zio: in carcere un 32enne

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L'operazione dei carabinieri
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
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NISCEMI – Carabinieri di Niscemi hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 32enne accusato di tentato omicidio. Secondo l’accusa, l’uomo, lo scorso 5 giugno, per futili motivi, avrebbe aggredito il proprio zio colpendolo ripetutamente con un bastone al volto, al torace e alla schiena, procurandogli diverse fratture giudicate guaribili in 30 giorni.

Il provvedimento cautelare, emesso dal Gip di Gela su richiesta della locale Procura, è stata notificata all’indagato in carcere dove era già detenuto per altra causa.

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