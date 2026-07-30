L'operazione dei carabinieri

NISCEMI – Carabinieri di Niscemi hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 32enne accusato di tentato omicidio. Secondo l’accusa, l’uomo, lo scorso 5 giugno, per futili motivi, avrebbe aggredito il proprio zio colpendolo ripetutamente con un bastone al volto, al torace e alla schiena, procurandogli diverse fratture giudicate guaribili in 30 giorni.

Il provvedimento cautelare, emesso dal Gip di Gela su richiesta della locale Procura, è stata notificata all’indagato in carcere dove era già detenuto per altra causa.