 Niscemi, trovato con una pistola e molte munizioni: arrestato 32enne
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Niscemi, trovato con una pistola e 152 cartucce: arrestato 32enne

Niscemi arresto armi e munizioni
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L'operazione dei carabinieri
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
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NISCEMI – I carabinieri di Niscemi hanno arrestato un 32enne, già noto alle forze di polizia, per detenzione illegale di arma clandestina e di munizioni. In particolare, nel corso delle indagini su una aggressione subita da un pastore, i militari hanno deciso di effettuare diverse perquisizioni.

Tra gli obiettivi c’erano anche dei casolari e dei terreni riconducibili al 32enne, nelle contrade Stizza e Vituso – S.V. Carrubba. Nel corso delle perquisizioni è stata trovata una pistola semiautomatica Beretta calibro 7.65, con matricola abrasa, all’interno di un vano sotto la cuffia della leva del cambio della sua auto. L’arma era perfettamente funzionante, con due cartucce inserite nel caricatore e un colpo in canna, pronta quindi all’utilizzo.

All’interno della vaschetta del filtro dell’aria sotto il cofano motore della stessa autovettura, è stato trovato un sacchetto con 152 cartucce calibro 9 di fabbricazione tedesca, detenute illegalmente. L’arma e le munizioni sono stati sequestrati.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, e portato nel carcere di Gela.

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