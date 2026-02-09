Niscemi, via all’attività di recupero tra i 30 e i 50 metri dalla frana

Sul fronte viabilità ultimati dal Genio militare i by-pass alle Sp 10 e 12

NISCEMI – E’ arrivato a Niscemi il modulo logistico per rinforzare il presidio di soccorso e assistenza alla popolazione nella zona rossa. Questo permetterà le attività di recupero nella fascia compresa tra i 30 e i 50 metri dal fronte di frana. L’inizio è previsto per il pomeriggio di oggi. E’ quanto emerso dall’ultima riunione del Centro coordinamento soccorsi istituito nella Prefettura di Caltanissetta che ha fatto salire a 1.540 il numero delle persone sfollate. Sono proseguite anche ieri le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali e, sinora, sono stati effettuati 1.018 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 54 ieri.

Sul fronte della viabilità, il comandante del quarto reggimento Guastatori ha confermato che i lavori sul cosiddetto by-pass tra le strade provinciali 10 e12 sono terminati e ieri è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con i tecnici del Comune per meglio individuare gli elementi necessari a regolarne la viabilità. Per la Regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria è stato confermato che si attende la completa asciugatura della pavimentazione al fine di effettuare, verosimilmente all’inizio della prossima settimana, la bitumatura.

Sulla strada provinciale11, il libero consorzio comunale ha reso noto che è in corso di definizione uno studio preliminare, cui seguirà la vera e propria progettazione nell’ambito della quale dovranno essere coinvolte specifiche professionalità tecniche prestate dall’Anas.