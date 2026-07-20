Noemi e la caduta dal palco: “Grande spavento, ma per fortuna sto bene”

Tour sospeso fino al 16 agosto

VASTO – “Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore”, così Noemi su Instagram scrive un messaggio postando una foto dal letto dell’ospedale di Vasto.

Tour sospeso fino al 16 agosto e quattro settimane di riposo per l’artista che ieri sera durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di un brano ed è finita in ospedale.

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“Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista – aggiunge –. Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate! Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo!”.

“A seguito dell’incidente occorso a Noemi nella serata di ieri, si comunica che il tour è momentaneamente sospeso e ripartirà dal 16 agosto – si legge invece in una nota della produzione – I medici hanno infatti prescritto all’artista quattro settimane di riposo per consentirle di recuperare al meglio. Tutte le informazioni relative agli appuntamenti coinvolti verranno fornite entro 48 ore”.