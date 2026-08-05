 Noi moderati critica Marco Forzese che è passato con De Luca
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Noi moderati: “Forzese opportunista, ha tradito la nostra fiducia”

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Le parole del coordinatore in Sicilia Massimo Dell'utri
L'ADDIO
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PALERMO – “Non si tratta di una semplice scelta politica, ma dell’ennesima conferma di un modo di fare politica opportunistico e privo di coerenza. Il partito di Noi moderati non è un rifugio temporaneo né un trampolino per ambizioni personali. La fiducia che avevo personalmente accordato a Forzese è stata tradita”. Lo dice in una nota Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale Noi moderati in Sicilia e sottosegretario agli Esteri commentando il passaggio dell’ex deputato all’Ars Marco Forzese con Sud chiama nord di Cateno De Luca.

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“Chi sceglie scorciatoie e logiche di retrobottega si pone fuori da un progetto serio, costruito nell’interesse dei cittadini e non del prossimo giro di giostra”, aggiunge Dell’Utri, che poi prosegue: “Andiamo avanti con determinazione, senza ambiguità e senza trasformismi. La Sicilia ha bisogno di credibilità, non di fughe in avanti”.

Oltre a Forzese, oggi Sud chiama nord ha ufficializzato l’ingresso dell’ex Mpa Totò Lentini.

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