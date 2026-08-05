Noi moderati: “Forzese opportunista, ha tradito la nostra fiducia”

Le parole del coordinatore in Sicilia Massimo Dell'utri

PALERMO – “Non si tratta di una semplice scelta politica, ma dell’ennesima conferma di un modo di fare politica opportunistico e privo di coerenza. Il partito di Noi moderati non è un rifugio temporaneo né un trampolino per ambizioni personali. La fiducia che avevo personalmente accordato a Forzese è stata tradita”. Lo dice in una nota Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale Noi moderati in Sicilia e sottosegretario agli Esteri commentando il passaggio dell’ex deputato all’Ars Marco Forzese con Sud chiama nord di Cateno De Luca.

Leggi anche De Luca prosegue la campagna acquisti: non solo Lentini, c’è anche Forzese Palermo, De Luca accoglie Lentini e apre al dialogo con Varchi VIDEO Isole minori, il 6 agosto il viaggio inaugurale del Costanza I di Sicilia

“Chi sceglie scorciatoie e logiche di retrobottega si pone fuori da un progetto serio, costruito nell’interesse dei cittadini e non del prossimo giro di giostra”, aggiunge Dell’Utri, che poi prosegue: “Andiamo avanti con determinazione, senza ambiguità e senza trasformismi. La Sicilia ha bisogno di credibilità, non di fughe in avanti”.

Oltre a Forzese, oggi Sud chiama nord ha ufficializzato l’ingresso dell’ex Mpa Totò Lentini.