I due ex Mpa presentati oggi all'Ars

PALERMO – Nuovi arrivi nelle file di Sud chiama nord. Il movimento di Cateno De Luca accoglie due ex deputati dell’Assemblea regionale siciliana: non soltanto Totò Lentini, per tre volte deputato regionale con trascorsi in diversi partiti del centrodestra, ma anche Marco Forzese, ormai ex di Noi Moderati, che sarà vice coordinatore regionale del movimento. Continua, dunque, la campagna acquisti di De Luca, che a Palermo aveva già portato dalla sua parte nomi importanti della politica palermitana come Andrea Mineo e Mauro Pantò.

Chi sono Totò Lentini e Marco Forzese

Sia Lentini che Forzese, presentati oggi in conferenza stampa a palazzo dei Normanni, hanno un passato nelle file del Movimento per l’autonomia di Raffaele Lombardo. La loro prima esperienza all’Ars avvenne infatti con la colomba lombardiana. Per Lentini, eletto la prima volta con 6.982 voti, poi arrivarono numerosi cambi di partito, alcuni dei quali anche in orbita centrosinistra, poi, da ultimo, il ritorno nel Mpa che però ora ha rotto definitivamente con l’ex deputato palermitano.

La prima esperienza da parlamentare all’Ars per Forzese, invece, arriva grazie a 9.363 voti di preferenza raccolti nella lista Mpa alle elezioni del 2008. La seconda elezione arriverà alle Regionali successive con l’Udc. A seguire una breve parentesi con il Pdr (Partito democratico per le riforme) e con il Megafono di Rosario Crocetta. Nel 2027 Forzese tenta il ritorno all’Ars sotto le insegne d Alternativa popolare, partito a sostegno di Fabrizio Micari, ma resta fuori da Sala d’Ercole. Vano anche il ricorso al Tar Sicilia presentato da Forzese per l’annullamento del voto.

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Totò Lentini

Lentini: “Lombardo? Non ama Palermo”

Oggi sia Lentini che Forzese tornano in pista. Lentini rientra nel quadro di un rafforzamento di Sud chiama nord a Palermo, con De Luca che manda messaggi di collaborazione a Carolina Varchi, e risponde secco alla nota con cui il Mpa lo ha buttato fuori “per sempre” dal partito. “Non è la prima lite tra me e Lombardo – spiega -. Ho appreso dal comunicato di ieri che il Mpa aveva un coordinamento a Palermo fatto da tre persone, ma io ho sempre combattuto da solo. Lombardo? Non ama Palermo e neanche i palermitani. Ora vedo in De Luca la figura di un amministratore capace, che ha dimostrato tutto il suo valore a Messina e in altre città”.

Marco Forzese

Forzese: “Scn il movimento autonomista che cercavo”

Per Forzese si vocifera di una candidatura alle elezioni politiche. “Ho sempre cercato un progetto autonomista dal 2006 ad oggi – dice -. Sud chiama nord rispecchia i valori di un movimento che guarda all’autonomia e alla difesa del Meridione”.