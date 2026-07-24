Noi Moderati Sicilia, Scarlata nel Coordinamento regionale giovanile

Forzese: "Contributo concreto al territorio"

CATANIA – Gabriele Scarlata entra a far parte del Coordinamento regionale giovanile di Noi Moderati Sicilia. La nomina, come delegato della provincia di Catania, è stata proposta dal coordinatore provinciale Marco Forzese e dal presidente provinciale Emanuele Pezzino, d’intesa con il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri e la responsabile giovanile Arianna Valenza.

Scarlata affiancherà la dirigenza locale e regionale nell’elaborazione di iniziative e proposte rivolte alle nuove generazioni. “L’ingresso di Gabriele Scarlata si inserisce nel percorso di radicamento del nostro partito a Catania e provincia – afferma il coordinatore provinciale Marco Forzese –. Grazie alla sua esperienza nel settore sociale, potrà dare un contributo concreto al coordinamento e al lavoro che stiamo svolgendo sul territorio”.

Sulla nomina è intervenuto anche il coordinatore regionale di Noi Moderati e sottosegretario agli Esteri, Massimo Dell’Utri. “Puntiamo sui giovani con l’obiettivo di formare una nuova classe dirigente e contrastare la disaffezione verso la politica. Vogliamo offrire spazi concreti di partecipazione affinché i ragazzi tornino a occuparsi direttamente della gestione della cosa pubblica. La nomina di Gabriele va in questa direzione”, ha dichiarato.