L'operazione di carabinieri e polizia

PALERMO – Blitz antimafia a Brancaccio. Tutti i nomi degli indagati. Come spesso accade l’elenco delle persone coinvolte nei blitz antimafia è un mix di volti noti e nomi nuovi.

Mafia, i nomi dei fermati nel blitz a Brancaccio

La storia si ripete a Brancaccio. Sono 32 i fermati: Pietro Asaro, 55 anni, Antonino Borgognone 64 anni, Salvatore Borgognone, 31 anni, Filippo Bruno, 35 anni, Francesco Capizzi, 34 anni, Giuseppe Caserta 50 anni, Sebastiano Castagnetta, 28 anni, Ignazio Cinà, 27 anni, Maurizio Costa, 61 anni, Salvatore Di Pasquale, 48 anni, Angelo Faraone, 32 anni, Paolo filippone, 33 anni, Antonino Giuliano 50 tre anni.

E ancora: Antonino Graviano, 46 anni, Mohamed Labidi, 32 anni, Cosimo Lo Nigro, 51 anni, Saverio Marchese, 60 anni, Antonino Marino, 47 anni, Pietro Mendola, 53 anni, Antonino Randazzo, 32 anni, Antonino Sacco, 70 anni, Carmelo Sacco, 37 anni, Francesco Salerno, 56 anni, Luciano Scrima, 37 anni, Matteo Scrima, 65 anni, Antonino Spadaro, 69 anni, Gaetano Spadaro, 49 anni, Pietro Tagliavia, 57 anni, Giacomo Teresi, 70 anni, Ignazio Testa , 65 anni, Giuseppe Vulcano, 37 anni.

Il blitz con 32 arresti a Palermo

L’operazione dei carabinieri che ha portato a 32 arresti a Palermo è stata condotta dal Nucleo investigativo del Reparto operativo e dei poliziotti della Squadra mobile e dello Sco. L’inchiesta è coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Vito Di Giorgio e dai sostituto Giacomo Brandini, Francesca Dessì e Francesca Mazzocco.