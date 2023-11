Non si ferma all’alt e spara con una pistola giocattolo ai carabinieri

Un 19enne arrestato dopo un inseguimento per le vie del centro

SALAPARUTA – Non si ferma all’alt e spara due colpi con un’arma giocattolo, priva del tappo rosso, in direzione dei carabinieri. Ne scaturisce un inseguimento e un diciannovenne viene arrestato (e posto ai domiciliari) dai militari di Salaparuta, nel Trapanese.

Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane viaggiava su un furgone Ducato e non si è fermato al posto di blocco. Poi, senza un apparente motivo, ha esploso i due colpi ed è fuggito. Inseguito per le vie del centro abitato, è stato fermato e solo in quel momento i carabinieri hanno accertato che si trattava di un’arma giocattolo.

La mattina successiva, quando doveva essere condotto in tribunale, non si faceva trovare in casa e dopo qualche ora è stato rintracciato per le vie del centro, a piedi, in violazione rispetto a quanto imposto dal giudice. Nuovamente arrestato per evasione, dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.