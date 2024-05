Noto, senza stipendio da due mesi: sciopero alla Roma Costruzioni

La società gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune

NOTO (SIRACUSA) – Scioperano i lavoratori della Roma Costruzioni, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani a Noto. La giornata di astensione dal lavoro, indetta da Fp Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti, arriva dopo il mancato pagamento del secondo stipendio consecutivo.

I circa 60 lavoratori attendono ancora gli emolumenti di marzo, ai quali si aggiungo anche quelli di aprile. Questa mattina molti di loro si sono ritrovati davanti a Palazzo Ducezio per un sit-in.

Noto, i motivi dello sciopero

“Intollerabile quanto sta accadendo – hanno commentato i tre segretari generali di categoria, Jose Sudano, Alessandro Valenti e Silvio Balsamo -. Si rinnova un problema di liquidità aziendale dovuta al mancato versamento del canone da parte del Comune. In mezzo ci sono, però, i lavoratori costretti ad assistere a questo rimpallo di responsabilità”.

I lavoratori, dopo una prima protesta, hanno subìto anche un provvedimento disciplinare. “Da questa mattina lo sciopero è strutturato e non si intende recedere da una sacrosanta protesta – concludono i tre sindacalisti -. Alla vigilia dell’Infiorata, prevista per il prossimo venerdì, gli operai non hanno alcuna intenzione di sospendere la loro mobilitazione”.

