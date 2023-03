Notte degli Oscar, trionfa Everything Everywhere All at once

Ben sette le statuette assegnate al film. Niente premi per l'Italia che esce delusa

Con ben sette Oscar la notte degli Oscar 2023 è andata a Everythinh everywhere all at once. Le statuette sono state assegnate per le categorie: miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel Schenert), miglior editing, miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan). E’ stato un trionfo per gli attori asiatici: mai nella storia dell’Academy due di loro avevano vinto nello stesso anno.

L’unico potenziale rivale di Everything Everywhere era il tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale, apprezzato da giurati più anziani a cui le vertiginose avventure nel multiverso della lavandaia Evelyn Wang potevano esser sembrate troppo eccentriche: il film pacifista di Edward Berger tratto dal romanzo di Eric Maria Remarque ha ottenuto quattro premi (cinematografia, miglior film internazionale, set e colonna sonora), ma ha perso per l’adattamento cinematografico contro Sarah Polley del potente film femminista Women talking – il diritto di scegliere.

Delusione per l’Italia: Le Pupille di Alice Rohrwacher è stato battuto da An irish goodbye nella categoria dei corti live action, e così anche Aldo Signoretti, candidato per le acconciature di Elvis. Brendan Fraser come migliore attore per The Whale ha portato a quota otto il numero di Oscar conquistati da film sotto l’ombrello di A24, lo studio di produzione indipendente che prende il nome da una autostrada italiana: un record assoluto.

E’ stata invece una brutta serata per Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh che all’inizio della stagione dei premi sembrava avviato verso una vittoria a valanga. Due premi sono andati a film che hanno riportato gli spettatori al cinema: Avatar: la via dell’acqua ha vinto per gli effetti speciali e Top gun: maverick per il sonoro. Pinocchio, di Guillermo del Toro secondo le previsioni ha preso l’Oscar per il film di animazione.