Interventi da Boccadifalco a Villa Tasca e a Brancaccio

PALERMO – In alcuni quartieri di Palermo la spazzatura negli ultimi giorni non è stata raccolta per turni saltati e i cassonetti si sono riempiti con l’immondizia anche fuori dai contenitori.

Qualcuno ha appiccato roghi, come nella zona di Boccadifalco, in via Palmerino nel quartiere Villa Tasca e nel vicino Corso Calatafimi. Incendi anche a Brancaccio in Largo Di Vittorio e in via Tindari a Borgo Nuovo.