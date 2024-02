Notte di incidenti a Palermo, sette feriti trasportati in ospedale

Indaga l'infortunistica della polizia municipale

PALERMO – Notte di incidenti stradali a Palermo. Si sono registrati tre scontri in città che hanno provocato sette feriti, tutti trasportati in ospedale ma nessuno in pericolo di vita. Indaga l’infortunistica della polizia municipale.

Primo incidente a Mondello

Poco dopo la mezzanotte si è verificato il primo incidente. Due scooter si sono scontrati alla Favorita, in viale Margherita di Savoia. Coinvolte tre giovanissimi ma l’impatto è stato particolarmente violento per i due conducenti, che sono stati sbalzati dalla sella e finiti sull’asfalto, riportando diverse ferite. Le loro condizioni non sono gravi.

Secondo incidente in via Resuttana

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 3, in via Resuttana, all’incrocio con piazza Papa Giovanni Paolo II. Due auto si sono scontrate e uno dei mezzi è finito contro un veicolo in sosta. Tre persone coinvolte: un ragazzo di 25 anni, un coetaneo che viaggiavano a bordo della prima auto e il conducente dell’altro mezzo, un uomo di 45 anni. I tre sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

Terzo incidente a Villa Igea

All’alba il terzo incidente. Un autocarro ha travolto un motociclo, provocando la violenta caduta sull’asfalto del conducente, in salita Belmonte, nella zona di Villa Igiea. L’uomo alla guida del motociclo è stato soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno trasportato a Villa Sofia. Le sue condizioni non sono gravi.