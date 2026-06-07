Elton John è già tornato nel Regno Unito

PALERMO – Dopo la grande festa di nozze organizzata ieri a Villa Valguarnera, a Bagheria (Palermo), il soggiorno siciliano di Dua Lipa e Callum Turner continua nel massimo riserbo.

Questa mattina nessuna traccia della coppia a Villa Igiea e il superyacht Nero, l’imbarcazione associata nei giorni scorsi all’organizzazione delle celebrazioni, da ieri sera non risulta più ormeggiato al molo di Marina di Villa Igiea. Circostanze che fanno ipotizzare che i due abbiano trascorso la notte e parte della giornata di oggi a bordo dello yacht, dopo aver lasciato Bagheria al termine dei festeggiamenti.

Nell’hotel di lusso palermitano, scelto come quartier generale dai neo sposi per l’intero weekend, risultano intanto prenotate almeno fino a questa sera tutte le suite vista mare della struttura, mentre per la notte resterebbero disponibili soltanto sei camere, nessuna delle quali con affaccio sul golfo di Palermo.

Le partenze da Palermo

Cominciano nel frattempo le partenze di alcuni degli ospiti arrivati in Sicilia per celebrare le nozze. Stamani Elton John ha lasciato Palermo insieme al marito David Furnish a bordo di un jet Bombardier a noleggio diretto a Farnborough, nel Regno Unito.

Attorno a Villa Igiea continua la presenza di personale di sicurezza privata. La situazione, però, è apparsa decisamente più tranquilla rispetto alla giornata di giovedì, quando la presenza degli ospiti aveva attirato stampa e curiosi, allontanati dallo staff. All’interno della struttura erano inoltre parcheggiati sei minivan utilizzati nei giorni scorsi per gli spostamenti della coppia e degli invitati.

Scenario completamente diverso a Bagheria, dove la macchina organizzativa è in fase di smobilitazione. Fin dalle prime ore del mattino camion e mezzi tecnici hanno fatto la spola con Villa Valguarnera per rimuovere allestimenti, strutture e attrezzature utilizzati per la festa che ieri ha riunito oltre 200 ospiti.

Resta top secret quanto accaduto all’interno della villa. Dall’esterno si sono potuti cogliere soltanto alcuni momenti della festa: l’esibizione di Elton John, che intorno alle 17 ha eseguito al pianoforte Your Song tra gli applausi dei presenti, e il lungo spettacolo di fuochi d’artificio delle 21.15. Nessuna musica del successivo dj set è invece stata percepita dai residenti della zona.