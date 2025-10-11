Nucleare, Pichetto “Entro fine legislatura dare un quadro giuridico”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che ormai la maggioranza” degli italiani “possa essere favorevole al nucleare. Noi dobbiamo integrare e renderci sicuri e autonomi nella produzione di energia per il futuro, questo non è lavorare per l’oggi ma per il futuro. Vorrei arrivare entro fine legislatura a dare al Paese un quadro giuridico affinchè chi arriverà dopo di me possa decidere in base alle esigenze dell’Italia. Oggi c’è un nucleare diverso, la ricerca ha avuto uno sviluppo enorme”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo alla Festa dell’ottimismo 2025 de Il Foglio. “Le nuove generazioni si basano sulla scienza, capisco che sul nucleare c’è una battaglia di tipo ideologico ma io chiedo a tutti di ragionare sulla scienza. Il mio dovere è dotare il Paese del quadro giuridico”, ribadisce.

– foto: IPA Agency –

(ITALPRESS).