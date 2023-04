Nuoto Catania, sconfitta in casa dell’Iren Genova Quinto

Dato: "Nel complesso, viste le assenze, abbiamo disputato una buona gara”

CATANIA – La Nuoto Catania e’ stata sconfitta nel pomeriggio di sabato 1 aprile in casa dell’Iren Genova Quinto, 11-8 il risultato finale.



Nella prima frazione solo due reti, entrambe dei padroni di casa, prima va a segno il Quinto su rigore con Mijuskovic 1-0, poi raddoppia Figari 2-0. La seconda frazione si apre con la rete di Fracas 3-0, da questo momento inizia la rimonta della Nuoto Catania grazie alle conclusioni di Grummy 3-1, Gullotta 3-2 e Camilleri (su rigore) 3-3. L’autore della rete del vantaggio è Eugenio Russo 3-4.

Nella penultima frazione va subito a segno Privitera 3-5, ma il Quinto ritorna a imporsi con Figari 4-5, Nora 5-5, Ravina 6-5 e Villa 7-5. Nell’ultima frazione Ravina sigla la rete del 8-5, seguito da Nora 9-5. I rossazzurri rispondono con Gullotta che accorcia le distanze 9-6. I padroni di casa vanno di nuovo a segno con Mijuskovic 10-6. Poco dopo Camilleri sigla la rete del 10-7. Il match si chiude con una rete per parte Gitto per il Quinto 11-7, e Privitera 11-8 per la Nuoto Catania.



Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato a fine partita: “Siamo stati per molto tempo in partita ma poi le assenze si sono fatte sentire e alcuni giocatori hanno avuto un calo fisico essendo stati sovraesposti.

I nostri avversari erano indubbiamente molto forti. Nel complesso, viste le assenze, abbiamo disputato una buona gara”.



Sabato prossimo la Nuoto Catania giocherà in casa dell’AN Brescia alle ore 15.00

IL TABELLINO

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma, Villa 1, G. Molina Rios, R. Ravina 2, A. Fracas 1, A. Nora 2, N. Figari 2, P. Mijuskovic 2, M. Gitto 1, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello



NUOTO CATANIA: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert, A. Gullotta 2, R. Torrisi, V. Nicolosi, G. Torrisi, S. Camilleri 2, G. De Freitas Guimaraes 1, A. Privitera 2, E. Russo 1, S. Catania, Calì. All. Dato

Arbitri: Frauenfelder e Romolini.



Parziali: 2-0 1-4 4-1 4-3 Uscito per limite di falli J. Gambacciani (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 4/9 + un rigore e Catania 2/7 + un rigore. Spettatori: 150 circa.