Nuoto Catania: sconfitta inaspettata, Anzio vince 12-11

CATANIA – Termina con un’inaspettata sconfitta il match tra Anzio Waterpolis e ADR Nuoto Catania,12-11 il risultato finale. L’Adr Nuoto Catania ha dominato il match fatta eccezione per l’ultimo quarto. I rossazzurri partono forte imponendosi prima con la rete di La Rosa 0-1, seguita da quella di Privitera (0-2) Samuele Catania 0-3.

L’Anzio accorcia le distanze con Presciutti 1-3. Poco dopo i padroni di casa sbagliano una rete e La Rosa mette a segno la rete del 1-4. Chiude la prima frazione la rete del 2-4 di La Penna. Samuele Catania apre la seconda frazione con la rete del 2-5.Rispondono i padroni di casa con la rete di La Penna 3-5 e poco dopo con Giorgetti 4-5.

L’Adr Nuoto Catania va in rete con Generini 4-6. Poi trova la rete Eugenio Russo 4-7. Alla fine della seconda frazione va a segno l’Anzio con Giorgetti 5-7. Nella terza frazione i primi ad imporsi sono i padroni di casa con Grossi 6-7. Privitera subito dopo dalla lunga distanza mette a segno la rete del 6-8. Successivamente viene assegnato un tiro di rigore ai rossazzurri, e’ Privitera a trasformarlo 6-9.

Poco dopo va in rete l’Anzio con Gandini 7-9 ma i rossazzurri continuano a finalizzare con Catania 7-10. Nell’ultima frazione di gioco i padroni di casa vanno a segno con Giorgetti 8-10, poco dopo viene assegnato un tiro di rigore ai rossazzurri. Sul pallone Privitera che però sbaglia il tiro. Giorgetti realizza la rete del 9-10 e a riportare il match in parità è La Penna 10-10. Successivamente è un tiro di Siani a portare in vantaggio i suoi 11-10.

Poco dopo è capitan Torrisi a riportare il match in parità 11-11. Tiro di rigore per l’Anzio, sul pallone Giorgetti che non sbaglia, 12-11 il risultato al termine del match. L’Anzio è matematicamente salvo (19 punti) i rossazzurri (a quota 17) sono in attesa del risultato del match di questa sera tra Roma Nuoto e Metanopoli che potrebbe decretare la matematica salvezza etnea.

L’Adr Nuoto Catania sabato affronterà in casa, alla Scuderi, la Lazio alle ore 15.00 per la 7^ giornata del round retrocessione.

Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato al termine del match: “Sono dispiaciuto perché credo che non meritavamo la sconfitta. Abbiamo giocato per tre tempi e mezzo come dovevamo, poi negli ultimi minuti, a seguito di alcuni episodi, ci siamo disuniti e dal punto di vista emotivo non eravamo più quelli di prima e abbiamo gestito male la partita, tra le altre cose sono venute fuori le individualità degli avversari, come Giorgetti. Se questa sera la Metanopoli non dovesse vincere saremmo salvi, in caso contrario ci giocheremo tutto sabato in casa contro la Lazio”.

Questo il commento del presidente dell’Adr Nuoto Catania Mario Torrisi: “Grande delusione per l’epilogo di una partita condotta per tre tempi con grande autorevolezza e conclusasi nel modo peggiore con un passaggio a vuoto nel quarto tempo che ci è costato la sconfitta quando pensavamo di aver ormai portato a casa la vittoria e la matematica certezza del mantenimento della categoria con una giornata di anticipo. Aspettiamo ora il risultato di Roma stasera che potrebbe comunque confermarci in anticipo l’obiettivo della salvezza matematica. Bisogna in ogni caso mantenere la calma e metabolizzare la sconfitta di oggi guardando con immutata fiducia alla partita di sabato con la Lazio. Noi saremo in ogni caso pronti ad onorare i nostri colori.”

TABELLINO

ANZIO WATERPOLIS-ADR NUOTO CATANIA 12-11

ANZIO WATERPOLIS: A. Antonini, G. Siani 1, C. Gandini 1, L. Di Rocco, A. Giorgetti 5, A. Grossi 1, A. Cunko, A. Mironov, F. Lapenna 3, A. Agostini, G. Casasola, D. Presciutti 1, G. Vassallo. All. Tofani

ADR NUOTO CATANIA: E. Caruso, G. Generini 1, N. Eskert, G. La Rosa 2, A. Tringali, B. Banicevic, G. Torrisi 1, M. Ferlito, R. Torrisi, A. Privitera 3, E. Russo 1, S. Catania 3, T. Baggi-necchi. All. Dato

Arbitri: Colombo e Castagnola

Note: Parziali: 2-4 3-3 2-3 5-1 Usciti per limite di falli Presciutti (A) nel terzo tempo e Russo (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Anzio Waterpolis 6/14 + un rigore e ADR Nuoto Catania 3/10 + un rigore.