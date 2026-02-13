Nuova allerta gialla in Sicilia: forti venti, piogge e mareggiate

L'avviso della protezione civile

Nelle prossime ore una perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà nuove precipitazioni che, accompagnate all’intensificazione dei venti da Ponente, interesseranno tutte le regioni, in particolare quelle centro-meridionali. Lo indica un’allerta meteo dela Protezione civile per domani, sabato 14 febbraio.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi temporali sulla Sardegna. Dalle prime ore di domani sono attese precipitazioni su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e su Abruzzo e Molise, specie sui relativi settori occidentali di queste ultime. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Da stanotte di oggi l’avviso prevede venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione dal primo pomeriggio di domani alla Sicilia. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte di Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e allerta gialla in Calabria, Toscana, Umbria e su parte di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia.

La situazione in Sicilia

In Sicilia, sin dal primo pomeriggio di sabato e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti di burrasca dai quadranti occidentali, con mareggiate lungo le coste esposte.