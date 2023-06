Nuova birra artigianale siciliana: Brassicula, i gusti della nostra terra

3' DI LETTURA

La Sicilia è una terra ricca di odori e sapori. I siciliani ne hanno saputo ricavare sempre il meglio, adoperandoli per le ricette più estrose. Su questo estro creativo nasce il nuovo capolavoro dell’arte della birra: Brassicula. Vi raccontiamo di che si tratta.

La birra dalle radici siciliane

Brassicula è una birra dall’anima tutta siciliana. Nasce dall’ arte di saper mischiare l’eccellenza delle materie prime sicule alla ricercatezza delle ricette finali.

“Il nostro è un viaggio immersivo tra i territori della nostra isola. Vogliamo far innamorare il consumatore medio delle eccellenze siciliane attraverso la birra artigianale di qualità“. dichiara Peppe Genchi, marketing manager e appassionato di birra artigianale.

Il primo viaggio per la realizzazione di questa birra parte dalle Madonie, incontrando due presidi Slow Food: le albicocche di Scillato e la Manna e il Sale integrale di miniera di Petralia.

La filosofia dell’intero progetto è quella di creare un prodotto che sia il simbolo della nostra splendente terra, che risuoni della sua bellezza e che ricordi i sapori che nascono nel territorio.

Questo straordinario viaggio tra le radici siciliane è appena iniziato e si muoverà per tutta la Sicilia alla ricerca di prodotti rari per realizzare birre autentiche e speciali.

Fra gli ideatori di Brassicula c’è anche Marco Parrivecchio, imprenditore medicale siciliano che ha sposato il progetto e che ne cura gli aspetti commerciali:

“La nostra idea commerciale è basata sulla partnership con la migliore ristorazione siciliana. Con loro vogliamo promuovere il brand legato alla produzione birraria e al connubio con materie prime di alta qualità“.

Stranizza d’amuri e Petra bianca

Due birre d’eccellenza danno il via al brand.

Birra Stranizza D’Amuri: l’albicocca di Scillato e la Manna delle Madonie

Le albicocche di Scillato fondono il loro sapore intenso in un abbraccio cristallino con la manna, resina del frassino che solidifica con la calura estiva nelle campagne delle Madonie.

Questa birra è un inno ai contadini moderni custodi delle antiche conoscenze agricole e artefici dell’innovazione.

Un amore che sopravvive a secoli di incomprensioni fra ciò che è umano e ciò che è naturale: una stranizza d’amuri.

I sentori di albicocca sono il preludio all’equilibrio fra dolcezza del malto, la lieve amaricatura del luppolo e l’aroma fruttato che persiste nel retrogusto. Perfetta per accompagnare formaggi, salumi, primi di terra e arrosti.

Birra Petra Bianca: il salgemma delle Madonie

Una birra che ha radici nelle viscere della miniera di sale di Petralia Sottana. Il sale integrale “dolce” a basso contenuto di potassio e magnesio viene estratto dal sottosuolo.

Naturalmente bianco, puro e secco dona alla birra un sentore fresco che si sposa alla perfezione con carni arrosto, pesci, crostacei e prodotto da forno come la pizza.

Si presenta con una schiuma fine e persistente. Al naso delicati sentori floreali e di panificato.

In cantiere ci sono già altre birre che, sempre secondo la filosofia di Brassicula, parleranno la lingua di altri territori e prodotti siciliani.

Un progetto che vuole sfidare la grande distribuzione facendo leva sulla qualità e sul rapporto emozionale con i fruitori. Anche per questo Brassicula sarà presente con le sue birre al Beer Bubbles, uno dei maggiori festival delle birre artigianali siciliane che si terrà a Palermo fra il 15 e il 18 giugno in Piazza Politeama.