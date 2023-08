Il massimo della sua potenza al Centro-nord

ROMA – L’Italia sarà ‘colpita’ da una nuova ondata di caldo. È in arrivo, infatti, un anticiclone nordafricano che dal weekend innalzerà le temperature di almeno tre-quattro quadri. Si tratterebbe di un record per agosto, non verificatosi ai primi del mese ma a circa dieci giorni dall’inizio di settembre.

“Caldo anomalo e straordinario per il periodo”

Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, sottolinea che “il caldo sarà eccezionale: una ricetta meteorologica anomala, straordinaria per il periodo, quasi alla fine dell’estate. L’anticiclone invaderà l’Italia con asse Sud-Ovest / Nord-Est, espandendosi dal Marocco verso il Nord Italia. Il massimo della sua potenza sarà sul Centro-Nord”.

L’ondata di caldo durerà una decina di giorni

Un’ondata di caldo tardiva, quindi, che impatterà per circa una decina di giorni anche le alte montagne. Le temperature potrebbero provocare crolli di parete e frane improvvise laddove il fondo ghiacciato solido lasciasse troppo spazio alle acque di fusione.