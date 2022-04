Nuova ondata di calore |Temperature fino a 37 gradi

ACIREALE- Emergenza caldo nella provincia di Catania. La protezione civile ha inviato una segnalazione a tutti i comuni interessati in modo da allertare i cittadini sui rischi legati all’innalzamento delle temperature che potrebbero raggiungere i 37 gradi. I sindaci di Catania, Acireale e Aci Catena hanno diramato due note stampa per allertare i cittadini, in particolare anziani e persone a rischio, di osservare i consigli diramati dalla Protezione Civile e dalle Asp.

Il sindaco Roberto Barbagallo, su segnalazione del dipartimento protezione civile – servizio emergenza – sistema allarme per la prevenzione degli effetti ondate di calore sulla salute, rende noto alla popolazione che oggi, giovedì 29 giugno, e domani, venerdì 30 giugno, continua l’ondata di calore con temperature che arriveranno ai 37 gradi. Si invita pertanto la popolazione a: Evitare l’esposizione al sole dalle ore 12,00 alle 17,00 ed eventualmente di indossare abiti chiari in lino e/o cotone; Bere almeno due litri di liquidi al giorno, Attenzionare i bambini, le donne incinte e i disabili soprattutto allettati; Preferire cibi leggeri, consumare molta frutta e verdura; Evitare le bevande alcoliche; Ridurre l’attività fisica e fare frequenti docce con acqua fresca; Evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde del giorno; Non lasciare bambini e/o persone anziane, chiusi in auto al sole, anche se per pochi minuti. Si raccomanda altresì, a quanti avessero animali in casa, di attenzionare che non gli venga a mancare l’acqua e che abbiano sufficiente ombra dove sostare.

Anche il sindaco di Aci Catena Nello Oliveri ha inviato un comunicato alla stampa. “Su segnalazione del dipartimento Protezione Civile – Servizio Emergenza – sistema allarme per la prevenzione degli effetti ondate di calore sulla salute, si avvisa la cittadinanza che per oggi e domani venerdì 30 giugno continua l’ondata di calore con temperature che arriveranno ai 37 gradi. Si invita pertanto la popolazione ad evitare l’esposizione al sole dalle ore 12,00 alle 17,00 ed eventualmente di indossare abiti chiari in lino e/o cotone; bere almeno due litri di liquidi al giorno, attenzionare i bambini, le donne incinte e i disabili soprattutto allettati; preferire cibi leggeri, consumare molta frutta e verdura; evitare le bevande alcoliche; ridurre l’attività fisica e fare frequenti docce con acqua fresca; evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde del giorno; non lasciare bambini e/o persone anziane, chiusi in auto al sole, anche se per pochi minuti. Si raccomanda altresì, a quanti avessero animali in casa, di controllare che non gli venga a mancare l’acqua e che abbiano sufficiente ombra dove stare”.

Il Comune di Catania, su segnalazione del dipartimento di protezione civile comunale rende noto che, per le giornate di oggi e domani, 30 luglio, Catania è classificata livello 3 con “Ondate di Calore ad elevato rischio”, come viene definito dal Bollettino Climatico della Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana.

Si invita pertanto tutta la popolazione ad osservare alcune precauzioni:

· Non uscire nelle ore più calde della giornata.

· Bere molto per contrastare la perdita dei liquidi, con regolarità, senza attendere lo stimolo della sete. L’ideale è bere 2 litri di acqua al giorno.

· Limitare al massimo il consumo di vino, birra e rinunciare ai super alcolici.

· Non bere bibite ghiacciate e limitare le bevande a base di caffeina.

· Mangiare molta frutta e verdura per recuperare i sali minerali (almeno 5 porzioni al giorno). Il refrigerio si può ottenere anche dal gelato alla frutta.

· Meglio consumare 3 pasti leggeri al giorno, da integrare con due piccoli merende. Vanno preferiti alimenti come pasta e riso conditi con verdure. Privilegiare pesce e carni bianche evitando salse un po’ troppo elaborate, fritture, insaccati.

· Evitare gli esercizi fisici all’aperto nelle ore più calde.

· Se si passa da un ambiente molto caldo ad uno con l’aria condizionata, è consigliabile coprirsi con un indumento leggero.

· Scegliere un vestiario leggero, chiaro e in fibre naturali, per facilitare la traspirazione e curare l’igiene personale aumentando la frequenza dei bagni e favorendo maggiormente questa abitudine nella popolazione anziana.

· Per una casa più fresca si ricorda di arieggiare negli orari mattutini e serali della giornata, di tenere chiusi gli infissi negli orari più caldi e infine utilizzare i climatizzatori o i ventilatori con le dovute attenzioni: temperature mai più basse di 6-7 gradi rispetto all’esterno, getto d’aria non troppo forte e mai orientato verso le persone.

Chi ha in corso terapie farmacologiche per la pressione arteriosa o per il cuore è opportuno si confronti con il medico curante per adeguare o meno la posologia delle medicine.

· Si raccomanda altresì, a quanti avessero animali in casa, di assicurare loro da bere e una zona d’ombra dove sostare.

I numeri telefonici da contattare per informazioni e segnalazioni di situazioni di rischio caldo sono i seguenti: Unità di Crisi Protezione Civile Comunale Tel 095 7101148/43/51

Centro Segnalazioni Emergenze Tel 095 484000 Fax 095 7425172

A.S.P. 3 Tel.0952545745/44

Numero Unico Emergenza Nazionale 112