Nuovi colpi della banda ‘spaccavetrine’: ladri in azione al centro

Non si ferma l'ondata di furti in città

PALERMO- La banda ‘spaccavetrine’ ha messo a segno altri tre colpi a Palermo: al ristorante Buatta, in corso Vittorio Emanuele; in una lavanderia di via Matteo Bonello, a due passi da Cattedrale, e alla Dream Rent, società di noleggio che si trova in via Gorizia nei pressi della stazione centrale, il cui amministratore, Luigi Tranchina, spiega che i ladri non hanno portato via nulla, “perché siamo in fase di apertura, ma hanno provocato gravi danni all’azienda”. Da quantificare il bottino degli altri due colpi. (nella foto il colpo alla Rinascente)