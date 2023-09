Nuovi sbarchi a Lampedusa, quasi duemila migranti nell’hotspot

Ieri sull'isola ci sono stati 23 approdi

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 171 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa: 5 i barchini, con a bordo da 15 ad 89 persone, agganciati al largo dalla Guardia di Finanza e Capitaneria di porto. Uno, composto da 15 libici, egiziani e siriani, è stato bloccato dai carabinieri a Cala Madonna.

Gli approdi

Tutti, tranne gli 89 siriani ed egiziani che hanno riferito d’essere salpati da Zwara in Libia, sono salpati da Sfax, Zwara, Monastir e Sabratha in Tunisia. Ieri sull’isola ci sono stati 23 approdi con un totale di 896 migranti; 13 dei quali si sono registrati in serata nel giro di un’ora facendo temere una nuova ondata.

I migranti presenti nell’hotspot

All’hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 1.761 ospiti, di cui 443 minori non accompagnati. Cinquecento migranti, su disposizione della prefettura di Agrigento, sono già pronti a partire: la polizia li scorterà fino al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy con destinazione Porto Empedocle.