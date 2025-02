La denuncia di Maurizio Artale del Centro Padre Nostro

PALERMO – Nuovo episodio di vandalismo in piazzetta Pino Puglisi a Brancaccio. A denunciare laccaduto il presidente del centro Padre Nostro Maurizio Artale che in una nota esprime tutta la sua amarezza.

“A soli cinque giorni dall’ultimo atto vandalico – scrive Artale – c’è “qualcuno”, forse lo stesso, che fa “qualcosa” di incivile… sempre nello stesso luogo. Mi riferisco al luogo del martirio del Beato Giuseppe Puglisi. In piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, dove è esposta la mostra permanente dal titolo “Sui suoi passi”, evocando il suolo sul quale ha camminato prima Padre Puglisi e 25 anni dopo Papa Francesco, c’è sempre qualcuno pronto a percorrere gli stessi passi, in maniera incivile però, vandalizzando e distruggendo per l’ennesima volta uno dei lampioni che circondano la statua del Beato”.

“Il Centro di Accoglienza Padre Nostro – prosegue la nota – esprime, immutata, la ferma condanna nei confronti di chi persevera nel compiere simili sfregi alla memoria del nostro fondatore. Invito gli abitanti della piazzetta a segnalare alle autorità competenti tutto ciò che sanno o vedono, e che “mette in pericolo” il luogo del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, meta di devozione per moltissimi visitatori. Le 5 telecamere hanno individuato gli autori di questo ennesimo passo di inciviltà? Speriamo di si! Non manca molto alla definizione dell’opera di riqualificazione della piazzetta e noi non ci fermeremo”.