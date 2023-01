Nuovo piano vaccini, il via libera da febbraio

Se non dovessero emerge problemi il piano sarà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni

È arrivato alle Regioni il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025. Il prossimo 2 febbraio è prevista una riunione tecnica e l’approvazione definitiva dovrebbe avvenire entro la fine dello stesso mese. Lo spiega all’ANSA il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

“Le Regioni – afferma Rezza – hanno ricevuto il nuovo Piano e il 2 febbraio avremo una riunione tecnica. In questi giorni si stanno ancora ricevendo le osservazioni da parte delle Regioni e ci potrebbe dunque essere qualche modifica. Se la riunione del 2 febbraio non vedrà però emergere particolari problemi, il Piano sarà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per l’intesa e l’approvazione definitiva dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio”.

La principale novità del Piano, afferma l’esperto, è che “per la prima volta il calendario vaccinale viene sganciato dal Piano, che è di durata triennale, e potrà dunque essere aggiornato annualmente”. Un cambiamento “importante – sottolinea – poichè in questo modo eventuali nuove vaccinazioni o modifiche potranno essere introdotte più facilmente ed in tempi più rapidi”.