Da Palermo a Catania, tutti gli eventi

PALERMO – Avvenimenti previsti per oggi venerdì 26 giugno 2026 in Sicilia:

Oggi in Sicilia, Palermo

PALERMO – Università Lumsa, via Filippo Parlatore 65 – Ore 09:00 Convegno dal titolo: “La giustizia penale tra processo mediatico, mito dell’efficienza e logiche securitarie”, al quale parteciperanno, tra gli altri, anche Antonio Balsamo, presidente della Corte di Appello di Palermo, e Lia Sava, procuratore generale di Palermo.

Palazzo dei Normanni, sala Piersanti Mattarella – Ore 09:30 “Stati generali della comunicazione politica e istituzionale”. Sarà presente il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Dopo l’introduzione del presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria, interverranno Mario Ajello, editorialista de Il Messaggero, Laura Aria, commissario Agcom, Carmelo Lopapa, capo della redazione politica de La Repubblica, Vincenzo Morgante, direttore TV2000.

Auditorium Officine Bellotti – Ore 09:30 Presentazione del convegno sulla procreazione medicalmente assistita “Percorsi: The Paths of Reproductive Health”. Alle 16:30 è previsto un punto stampa. Fino al 27.

Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia – Ore 09:30 Presentazione del Progetto Isiphur, iniziativa strategica finanziata dal Programme Interreg Vi-a next Italie Tunisie e dedicata alla prevenzione della desertificazione, alla resilienza territoriale e alla tutela dei diritti fondamentali delle comunità mediterranee.

Centro Sperimentale di Cinematografia – Ore 17:00 Consegna dei diplomi ai primi allievi del corso di Produzione documentario e Cinema del Reale, un percorso unico in Sicilia e in Italia.

Palazzo di Giustizia – Ore 17:00 Il Museo Civico di Castelbuono presenta il progetto “Maxiprocesso”, trenta opere della serie fotografica dell’artista Maria D. Rapicavoli dei faldoni del Maxiprocesso. Le fotografie sono esposte in una installazione progettata dallo studio di architettura Supervoid.

Società Siciliana per la Storia Patria – Ore 18:00 La Fondazione Salvare Palermo, nell’ambito delle proprie attività presenterà il libro “Gino Morici a Palermo tra gli anni Venti e gli anni Sessanta”, a cura di Silvana Lo Giudice e Anna Maria Ruta.

Villa Trabia – Ore 18:00 Presentazione del libro “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero”. Partecipano la relatrice speciale Onu per il Territorio palestinese occupato Francesca Albanese e il sostituto procuratore della Dna Nino Di Matteo.

Giardino di via Primo Carnera – Ore 18:00 Inaugurazione, dopo il restyling, del Giardino nel rione Zen-San Filippo Neri realizzato nell’ambito del progetto Ruis – Cittadinanza e Città, attraverso un percorso condiviso tra il Comune di Palermo e gli Enti del Terzo settore attivi nel quartiere.

Teatro Massimo, piazza Verdi – Ore 18:30 Inaugurazione del nuovo Hard Rock Cafe Palermo

Chiostro della Caserma Cangialosi – Ore 19:00 Cerimonia per il 252/o anniversario della Fondazione della Guardia di finanza

Teatro Al Massimo – Ore 20:30 Spettacolo “La stanza accanto”. In scena 96 danzatrici e danzatori dai 4 ai 20 anni.

Catania, gli appuntamenti

Caserma Majorana, piazza San Francesco di Paola – Ore 09:30 Cerimonia del 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Palazzo degli Elefanti – Ore 11:00 Il sindaco Enrico Trantino presenterà la nuova governance del Teatro Stabile di Catania.

Porto, Nu Dogana – Ore 15:00 Prima giornata del meeting promosso da Forza Italia e dal gruppo Ppe all’Ue su ‘La città e il Mediterraneo – Catania al centro’, organizzato dall’eurodeputato Marco Falcone. Previsto un video messaggio del presidente del gruppo Ppe al Parlamento Europeo, Manfred Weber. Fino a sabato 27 giugno.

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Airone Wellness Hotel – Ore 16:00 “Etna Tricolore”, conferenza programmatica promossa dai coordinamenti regionali e provinciali di Fratelli d’Italia. Apre i lavori Arianna Meloni , capo della segreteria politica nazionale di FdI. Partecipano: Luca Sbardella, commissario regionale di FdI Sicilia, Enrico Trantino, sindaco di Catania, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, e Luca Sangiorgio, presidente FdI Catania. Fino al 28.

Trapani

GIBELLINA (TRAPANI) – Cretto di Burri – Ore 19:30 Prima nazionale de “L’Orestea di Gibellina” di Emilio Isgrò in una nuova riscrittura installativa realizzata per il Cretto di Burri, per l’edizione speciale delle Orestiadi. Fino al 27.

GIBELLINA- Museo d’Arte Contemporanea – Ore 17:00 Quindici artisti internazionali compongono una mappa dell’abitare contemporaneo in “Domestic Displacement”, la mostra a cura di Giulia Ingarao e Antonio Leone, nell’ambito del programma di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Fino al 27 settembre. 11)